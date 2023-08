Il premier da Madrid | «Rubiales inadeguato»

(Di mercoledì 23 agosto 2023) «Credo che quello che abbiamo visto sia stato un gesto inaccettabile. Credo anche che le scuse fornite dal signornon siano sufficienti, credo addirittura che non siano adeguate e first appeared on il manifesto.

... dopo aver incontrato il re Felipe VI al Palazzo della Zarzuela di. Non è ancora stata ... Alle elezioni del 23 luglio il PP ha aumentato il suo vantaggio sul Partito Socialista del...Roma, 22 ago. Dopo il ministro dello Sport ieri, anche ilspagnolo Pedro Sanchez ha accusato anche il presidente della Federcalcio spagnola per il ...Snchez in una conferenza stampa a. ...AGI - 'La Spagna è orgogliosa di voi': ilfacente funzioni, Pedro Sanchez , ha accolto nel palazzo della Moncloa le 23 calciatrici ... cominciata nella notte acon la celebrazione davanti ...

Premier Padel, Coello-Tapia padroni anche a Madrid. Brea-Gonzalez, che rimonta incredibile La Gazzetta dello Sport

SARONNO – Le ragazze dell’Inox Team Saronno allenate dal manager Steven Manson segnano 5 volte al terzo inning e si impongono per 9-1 in 6 riprese contro le francesi de Les Pharaons ...L'Europa chiama l'Italia risponde, dal Real Madrid al PSG: le probabili avversarie delle italiane in Champions League, stagione 2023/24 ...