Per questo,ribadisce una volta di più il sostegno "senza esitazioni" del governo di Roma all'Ucraina. "Siamo qui oggi per ribadire, con forza, che la Russia deve porre fine alla sua politica ...La7.it - La premier italiana Giorgiaè intervenuta in un videomessaggio al Vertice internazionale della Piattaforma Crimea e si è rivolta al presidente ucraino. " Caro presidente Zelensky , ...... il decreto del governocostituisce il reato di solidarietà. È quello che è accaduto a Open ... multa e fermo per venti giorni", si legge neldella segretaria del Pd. E ancora: "Ci ...

Il messaggio di Meloni a Zelensky: 'L'annessione russa della Crimea è illegale' TGLA7

La presidente del Consiglio ha inviato un messaggio a Zelensky in cui dice che l’Occidente ha sbagliato a sottovalutare la “annessione ...La premier italiana Giorgia Meloni è intervenuta in un videomessaggio al Vertice internazionale della Piattaforma Crimea e si è rivolta al presidente ucraino. " Caro presidente Zelensky, cari colleghi ...