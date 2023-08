Il Mercante in Fiera Casting 2023

Rifaremo 'Ilin' in chiave moderna". A tal proposito, Pino Insegno non ha riconfermato Ainett Stephens nel suo storico ruolo della 'Gatta Nera' all'interno del programma in quanto "[...... che non è stata riconfermata dalla Rai nel ruolo di Gatta Nera nella nuova edizione delin. Lucas Peracchi si sente discriminato: "Non si può giudicare in base a quel che si fa sui ...Anche in questo caso si punta ad andare oltre la mera formalità aspirando alla gag: "Quattro parole: ilin", esordisce Insegno per poi tirare fuori, dalla tasca, una carta che piange e ...

Mercante in Fiera, la nuova Gatta Nera è Candelaria Solorzano: chi è Corriere dello Sport

Candelaria Solorzano, chi è la nuova Gatta Nera del Mercante in fiera: età, sostituirà Ainett Stephens nel mitico programma di Rai1.Candelaria Solorzano Ayusa sarà la nuova "Gatta Nera" per la nuova edizione del Mercante in fiera di Pino Insegno, in onda su Rai 2 dal 18 settembre. L'anticipazione viene dal sito DavideMaggio.it, il ...