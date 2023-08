Il manager russo dissidente ottiene dalla Prefettura di Genova lo status di rifugiato | conosce i segreti dei fondi delle Olimpiadi di Sochi

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Oleg Senkevich, alto dirigente di Stato e, arrivò anel 2020 dopo la fuga via Ucraina. Fra i motivi: “In Russia processi strumentalizzati per colpire oppositori politici o soggetti percepiti come tali”

Centrali: Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Roberto, Giovanni Sanguinetti. Opposti : ... Vittorio Sacripanti (Dirigente), Giuliano Bergamaschi (Pedagogista), Giacomo Giretto (Team). L'...Centrali: Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Roberto, Giovanni Sanguinetti. Opposti: Alessandro ... Giuliano Bergamaschi (Pedagogista), Giacomo Giretto (Team). La composizione dei quattro ...Centrali : Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Roberto, Giovanni Sanguinetti. Opposti : ... Vittorio Sacripanti (Dirigente), Giuliano Bergamaschi (Pedagogista), Giacomo Giretto (Team). La ...

Genova, un manager russo ottiene dalla Prefettura lo status di rifugiato Open

La Prefettura di Genova riconosce lo status di rifugiato politico a un dissidente russo per le «carenze in Russia in materia di tutela del diritto al giusto processo, sovente strumentalizzate al fine ...Non siamo nemici del nostro popolo, non siamo “agenti stranieri”. I fatti sono il peggior nemico di Putin, continueremo a raccontarli ...