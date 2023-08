Secondo i ricercatori di cybersicurezza di Group - IB , ilRAT ha fatto il suo debutto in Thailandia, un focolaio di minacce digitali emergenti. Nel luglio 2022, gli utenti Android ...Secondo i ricercatori di cybersicurezza di Group - IB , ilRAT ha fatto il suo debutto in Thailandia, un focolaio di minacce digitali emergenti. Nel luglio 2022, gli utenti Android ...

Il malware Gigabud RAT sfrutta finte app bancarie per rubare i dati degli utenti TuttoAndroid.net

Il Trojan ad accesso remoto (RAT) Gigabud, è recentemente diventato tristemente noto per i suoi attacchi a sfondo finanziario.Recently, cybersecurity researchers Group-IB have attributed a spate of financially-driven hacks across Southeast Asia and Central America to the Gigabud Random Access Trojan (RAT), on Android devices ...