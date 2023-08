Il luglio “più caldo di sempre”? È stato più fresco del 2022

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Due mesi a parlare dell’estate calda e infuocata e poi scopri che i dati dicono l’opposto. Per fareha fatto, ma non così tanto come hanno raccontato i giornali in assenza di notizie. Lo avevamo fatto già notare nei giorni scorsi su questa Zuppa andando ad analizzare i dati presentati dal gestore nazionale della rete di trasmissione elettrica, Terna, sui consumi elettrici di. Bene. Oggi La Verità ci è tornata sopra e ha rilevato che lo scorso mese i consumi elettrici hanno registrato un calo del 3,3% rispetto adel. Non solo. Sorprendentemente, la temperatura media dinon ha mostrato un aumento esorbitante, ma anzi un decremento di 0,3 gradi centigradi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I numeri sulla temperatura media non v’è ...