Il gruppo Wagner conferma | Prigozhin è morto | ucciso dai traditori

Leggi su feedpress.me

(Di mercoledì 23 agosto 2023) "Il capo del, eroe della Russia e vero patriota, Yevgeny Viktorovich, èa causa delle azioni deidella Russia. Ma anche all'Inferno sarà il migliore! Gloria alla Russia!" . Lo scrive il canale Telegram vicino aiGrey Zone. "Non sono sorpreso. Non c'è molto di quello che accade in Russia in cui Putin non sia dietro. Ma non so molto al riguardo". Lo ha...