Il grande esodo degli esperti di clima da Twitter

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Autunno 2022. Elon Musk completa l’acquisizione die, di punto in bianco, licenzia i due capi del team che si occupava di sostenibilità, silenziando di fatto l’account deputato a dare voce ai membri della società civile presenti in Egitto per la Cop27. Una scelta tecnica e imprenditoriale solo all’apparenza, considerando che nel giro di pochi mesi – oltre a cambiare nome e a perdere due terzi del suo valore economico – la piattaforma fondata nel 2006 si è trasformata in un luogo ostile per fare divulgazione sui temitici e ambientali. Le nuove (blande) politiche di moderazione di Musk hanno favorito la crescita di profili falsi creati appositamente per diffondere informazioni fuorvianti e anti-scientifiche sul riscaldamento globale, spesso condite da termini diventati virali come #tescam (truffa ...