Il gran caldo non ferma gli agricoltori bergamaschi | “Anticipano il lavoro | nei campi all’alba”

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Bergamo. Orari dianticipati, aree ombreggiate per le pause e formazione del personale per prevenire e gestire i malori causati dal. Senza dimenticare, ovviamente, l’assunzione costante di acqua fresca. Sono questi i provvedimenti messi in atto dalle aziende agricole bergamasche per tutelare i lavoratori dalle temperature record di quest’estate e continuare le attività sul campo. Le misure di prevenzione per gestire il rischio dello stress da calore nelle imprese del settore sono contenute in un piano mirato di prevenzione dello Spisal (Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di) di Regione Lombardia, che si occupa di prevenzione e controllo della salute negli ambienti di vita e di. Le indicazioni del vademecum si incentrano soprattutto sulle aziende di orticoltura e della ...