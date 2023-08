Il “golpe estivo” di Vannacci | per il “Riformista” il generale è il nuovo Junio Valerio Borghese

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Robertocome una sorta di moderno. Per ilil libro del, “Il mondo al contrario”, è un tentativo di “” in chiave neoconservatrice. “A una settimana dall’uscita si capisce che Salvini fa l’occhialino acon l’unico scopo di ingraz

Un tentativo di "in chiave neoconservatrice . Ecco a cosa assomiglia sempre di più " Il mondo al contrario ", il libro autoprodotto dal generale Vannacci via via che la politica s'impossessa del ...Richiami anche alle nuove regole per la Cig con il caldo; nuovo board per Pirelli e vertice di Governo sulin Niger. IL FOGLIO 'La repubblica dello scalpo' è il pezzo principale a centro ...Di "" parla invece il radicale Silvio Viale, il ginecologo radicale che lavora proprio al Sant'Anna e che è considerato il "padre" della pillola abortiva in Italia (finì sotto processo ...

Vannacci al contrario: la verità sul golpe editoriale estivo Il Riformista

Un tentativo di “golpe” estivo in chiave neoconservatrice. Ecco a cosa assomiglia sempre di più “Il mondo al contrario”, il libro autoprodotto dal generale Vannacci via via che la politica ...Molti italiani quest'anno hanno rinunciato alle ferie estive: colpa degli operatori turistici che sono diventati dei ladri o di uno Stato che ha lasciato i cittadini senza più un euro in tasca