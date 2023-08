Il giorno della vendetta. Prigozhin giustiziato dalla contraerea russa

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Mosca annuncia la sua morte, a due mesirivolta, un anno dopo la sua proclamazione come "eroeRussia". Il suo jet privato abbattuto nel volo da Mosca a San Pietroburgo. Wagner su Telegram promette "conseguenze disastrose". Intanto il Cremlino rimuove dai comandiguerra il gen. Surovikin, il generale Armageddon di Aleppo, ritenuto vicino ai golpisti. Anna Zafesova ad Huffpost: "Questo dimostra che era un golpe in piena regola, doveva essere eliminato. Ma troverei strano chenon abbia preparato un piano da far scattare nel caso di attentato"