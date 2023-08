Il giallo sulla morte | cos' ha fatto Prigozhin prima di imbarcarsi sul jet schiantato in Russia

... allertati in codice, insieme ai carabinieri della compagnia di Legnano. Secondo quanto risulta, il petardo (lanciato appunto dalla finestra ai piani alti di un palazzo che s'affaccia...Leggero incidente questa mattinaA10 in direzione sud tra le uscite di Albenga e Andora quando un tamponamento ha coinvolto due auto. Il bilancio è di un ferito trasportato in codiceal ...... quelli della Sardegna: il verde dell'olio, il colore dorato del pane carasau, il- ambrato ... Per altre notizie e aggiornamentirassegna: www.bayouclub - events.com www.facebook.com/...

Giallo sulla morte di Fabio Friggi, rilievi del Ris nella villetta di ... IL GIORNO

Meteo - Qualche temporale è in arrivo in Italia nonostante la prevalenza dell'Anticiclone: scatta l'allerta della Protezione Civile, ecco dove ...L’episodio è accaduto nel tratto antistante via Milano. Immediatamente sul posto i soccorsi sanitari con la squadra nautica dei Vigili del Fuoco e l’intervento dei sommozzatori oltre ai Carabinieri ...