Il generale russo Sergei Surovikin è stato rimosso dal comando dell’aeronautica

(Di mercoledì 23 agosto 2023) È uno dei più importanti capi dell'esercito e non si vedeva in pubblico dalla rivolta del gruppo Wagner, a cui si ritiene fosse molto vicino

... ma il suo omologoVladimir Putin , ospite di eccezione in videoconferenza ieri al 15º vertice iniziato ieri a Johannesburg con la presenza del segretariodell'ONU, Antonio Guterres. ...... i droni ucraini hanno una limitata autonomia e quindi decollano dal territorio. Dal cielo al ... IlSurovikin è stato sollevato dall'incarico di comandante delle forze aerospaziali.I prezzi insono aumentati a dismisura e questo ha portato a delle gravi conseguenze per ...altro aspetto ossia che il nostro Paese non dipende della importazione del grano ucraino e

Le forze ucraine hanno raggiunto Robotyne, Melitopol è più vicina. Kiev: colpiremo ancora in Crimea - Xi Jinping in presenza e Vladimir Putin in video-collegamento al vertice dei Paesi Brics: l'abbandono del dollaro è irreversibile - Xi Jinping in presenza e Vla RaiNews

ma il suo omologo russo Vladimir Putin, ospite di eccezione in videoconferenza ieri al 15º vertice iniziato ieri a Johannesburg con la presenza del segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres. Per ...Mai davvero capito dalla critica nel suo Paese di origine, i russi lo hanno amato alla follia, e la sua canzone “L’Italiano” è un inno che ...