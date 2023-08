Morgan Rapinoe non è una giocatrice qualsiasi. Lei è una delle stelle della nazionale Usa ma è anche una voce importante del calcio femminile, in termini di diritti e conquiste. La centrocampista ha ...Otto punti solo nel primo set (63% in) per l'opposto azzurro, 16 complessivi a fine serata, ... Poi, quando il gioco si farà, l'abbondanza tornerà utile quando se ne avvertirà più il ...... e pure l'ultimo con l'del 25 - 21. In totale, 8 punti di cui 5 subito, che hanno ... A colpireanche Elena Pietrini con 4 punti. Il secondo set ha visto presto l'Italia allontanarsi (16 - 9)...

Il duro attacco di Rapinoe a Rubiales: "In che mondo viviamo" Corriere dello Sport

Morgan Rapinoe non è una giocatrice qualsiasi. Lei è una delle stelle della nazionale Usa ma è anche una voce importante del calcio femminile, in termini di diritti e conquiste. La centrocampista ha ...Duro attacco a De Laurentiis. Il presidente della Figc Gabriele Gravina, ai microfoni del Corriere della Sera, ha parlato del caso Spalletti e del presidente del Napoli. "Che De Laurentiis parlasse ...