Ibarra Engineering | Il digitale è fondamentale per rendere la modernizzazione equa ed inclusiva

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Roma, 23 ago. (Adnkronos) - “Come ogni anno il Meeting di Rimini si è confermato un'occasione preziosa per mettere a confronto istituzioni e aziende su temi strategici per lo sviluppo del Paese. Lo sviluppo infrastrutturale è certamente tra questi, perché rappresenta un fattore determinante per la crescita delle comunità, creando servizi con cui migliorare la vita delle persone e delle imprese, agevolando gli spostamenti, potenziando la mobilità, abilitando sistemi di comunicazione e connessione sempre più rapidi e inclusivi. Ilin questi processi, perché garantisce l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità economica e ambientale dell'intero ciclo di vita di reti e infrastrutture". Lo ha dichiarato Maximo, Ceo e general manager di, intervenuto oggi al Meeting di Rimini. ...