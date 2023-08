IA e IoT applicati a moda e tessile | terza call Prisma per PMI e startup

Leggi su fmag

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Il distrettodi Prato guarda costantemente al futuro, e(PRato Industrial SMart Accelerator) vuole essere la chiave per sbloccare il suo pieno potenziale. Ne è dimostrazione la-to-action della Casa delle Tecnologie Emergentirivolta a(già nate o in procinto di nascere) che possano occuparsi di competitività nel compartoe con estrema attenzione ai temi dell’innovazione digitale e tecnologica attuali. In particolare, le applicazioni di Intelligenza Artificiale applicate al comparto, ma anche IoT, blockchain e 5G, il tutto senza tralasciare l’efficientamento energetico (in uno dei settori il cui impatto ambientale è notoriamente molto elevato). ...