I vip non danno tregua a Gualtieri Roma è in totale abbandono

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 23 agosto 2023) In principio fu Alessandro Gassmann, dunque Sabrina Ferilli, infine Anna Foglietta. Il risultato è che, tra la marea di cittadini che nell’ultimo periodo si stanno scagliando contro Robertoe la sua giunta, ci sono anche numerosi vip. Che, com’è inevitabile che accada, catalizzano attenzione collettiva e critiche. Tra i più critici, come detto, c’è l’attore Alessandro Gassmann, che già a maggio dopo una passeggiata in centro ha postato sui social la foto di un cestino gettacarte modello “anfora” colmo di rifiuti. “La città è una discarica – ha scritto – Davvero uno schifo”. Il mese scorso invece a lamentarsi è stata Sabrina Ferilli. In quei giorni sotto casa dell’attrice campeggiavano cartacce, sporcizia e foglie secche non raccolte. “Non riprendo i cassonetti – il commento – perché lì rischio la vita con morsi di animali vari”. Tra la marea di cittadini che ...