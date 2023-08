I tanti giochi con le noci dell’antica Roma | da tirare | ‘sbocciare’ | ammonticchiare

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 agosto 2023) di Massimo Arcangelida accatastare, da, da “sbocciare”. Sonopraticati nell’anticache prevedevano la presenza delle: contese a forza di par e impar, le due risposte alla domanda sul numero di quelle celate nel pugno di una mano; tirate in direzione della costellazione del Triangolo (gr. ????????), il piccolo raggruppamento di stelle a nord di quella dell’Ariete, o di un delta maiuscolo (?), disegnati col gesso (o tracciati in altro modo sul terreno), per avvicinarsi il più possibile al vertice della figura risultante, passando per i vari livelli, compartimentati da linee trasversali parallele alla base (figura 1), e aggiudicarsi tantequante fossero state le righe raggiunte e oltrepassate; fatte rotolare giù per un’asse ...