“I Racconti di Sabaudia” festeggiano i vent’anni nella città delle dune

(Di mercoledì 23 agosto 2023)– Si terrà venerdì 25 agosto a partire dalle 19 presso la splendida location dell’Hotel Lesu Via Lungomare Pontino n.9700 () la presentazione de “Idi”. Una data importante questa, per unaraccolte più attese della stagione estiva nel Lazio e non solo perché quest’anno “Idi” compiono. A curare la presentazione sarà il blog “Diari di Palude” di. Di cosa si parlerà? L’evento è stato concepito come una sorta di “specchio segreto” per svelare ricordi e aneddoti di un progetto culturale unico nel suo genere, nato nel luglio del 2003 Maria Costici, curatrice del libro nonché ideatrice del progetto e della raccolta, racconterà per la prima ...

Venti anni fa, a luglio del 2003, esordiva sulle spiagge di Sabaudia con il sostegno della Regione Lazio, la prima edizione dei Racconti di Sabaudia come fucina letteraria, palcoscenico virtuale su cui nomi eccellenti ed emergenti, come in un grande spettacolo, davano vita, attraverso la narrazione, ai personaggi delle loro

