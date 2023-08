I Pooh su Toto Cutugno | “Se ne va un grande autore di canzoni popolari e un uomo per bene”

(Di mercoledì 23 agosto 2023) MILANO – “Conabbiamo condiviso molti momenti delle nostre carriere, tra tutti quello più importante nel 1990, quando cedemmo a lui il posto che ci spettava di diritto all’Eurovision, avendo vinto Sanremo. Lui se lo giocò allavincendo quella edizione. Se ne va undi, che sono patrimonio di tutti, e soprattutto se ne va unforse schivo ma sicuramente unper: un italiano vero! Ciao”. Questo il messaggio postato dai(Roby, Dodi, Red e Riccardo) sui social. C’è poi un post del solo Red Canzian, che sulla sua pagina Facebook scrive: “Hai scrittoche tutti conoscono, anche quelli che non le apprezzavano… ci eravamo ...

In questa classifica, stilata dal sito Hit Parades , ci sono: Mina; Adriano Celentano; Patty Pravo; Luciano Pavarotti;Cutugno; Andrea Bocelli; Umberto Tozzi;; Laura Pausini; Ennio ......& i Rockers e poi, nel 1965 ha formatoe i Tati, con cui ha inciso quattro 45 giri (tra ... Nel 1990 altra partecipazione a Sanremo arrivando secondo dietro aicon Gli amori. Questo brano ...... siccome i, che avevano vinto con ' Uomini soli ', di partecipare all'imminente Eurovision Song Contest di Zagabria non ne vollero sapere, fu chiamato lui, Salvatore Cutugno per tutti. '...

Toto Cutugno, l'addio dei Pooh: «Grande autore e uomo per bene» Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Quindici volte a Sanremo, vinse solo nel 1980 e arrivò per sei volte secondo, ma nella sua carriera ha venduto 100 milioni di dischi ...Toto Cutugno ha partecipato all’Eurovision Song Contest nel 1990, nonostante la sua L’Italiano si sia classificata quinta nella classifica finale di Sanremo. Perché, dunque, ha partecipato lui