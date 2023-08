I misteri dietro la temporanea sparizione di Xi Jinping

Leggi su formiche

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Quando il ministro del commercio cinese Wang Wentao ha preso la parola durante il summit dei Brics, lo stupore è stato forte. Non tanto per il contenuto del discorso, incentrato sul ruolo dei Paesi membri e del Global South in generale nel combattere l’egemonia statunitense ed occidentale, quanto per il fatto che a pronunciare quel discorso ci sarebbe dovuto essere il Segretario del Partito Comunista Xi. Un’assenza pesante, poiché non giustificata in alcun modo da Pechino. E anche perché Xi è stato l’unico tra i leader dei Paesi membri a non partecipare, né fisicamente né virtualmente (come ha fatto invece Vladimir Putin, a causa del mandato d’arresto internazionale che pende sulla sua testa), al meeting. A rendere ancora più curiosa quest’assenza è stata la presenza del leader del Partito Comunista cinese ad una cena organizzata dal presidente sudafricano ...