I Måneskin tra i performer degli MTV VMAs 2023

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Maneskin (US MTV) Itornano agli MTV Video Music Awards. A un anno dal loro debutto nello show internazionale, Damiano, Victoria, Ethan e Thomas torneranno ad esibirsi sul prestigioso palco di MTV. Un’ulteriore occasione per la band italiana, che figura tra i nominati, di farsi notare all’estero. Lo spettacolo in Italia verrà trasmesso, in diretta e in lingua originale, nella notte tra il 12 e il 13 settembre alle 02.00 su MTV e su MTV Music, con il pre-show previsto dalle 00.30. Dopo, il debutto dello scorso anno aie e la storica vittoria per il Best Alternative, icalcheranno il palco di MTV con l’esibizione, in anteprima mondiale, del nuovo singolo Honey (Are You Coming?), fruibile a partire dal 1° settembre. Tra l’altro, isono anche in lizza per “Best Rock” ...