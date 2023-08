I Maneskin agli MTV VMAs 2023 | dove e quando vedere lo show anche in Italia

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 23 agosto 2023)saranno tra gli ospiti dei prossimi MTV, insieme ai già annunciati Demi Lovato, Karol G e Stray Kids: la band romana presenterà il nuovo singolo. Ci sarannotra gli ospiti già annunciati dei prossimi MTV, che si terranno il prossimo 12 settembre in diretta dal Prudential Center nel New Jersey. La band romana per l'occasione eseguirà per la prima volta dal vivo il nuovo singolo, Honey (Are You Coming?), in uscita il 1° settembre.gli MTVInlosarà trasmesso in diretta in lingua originale nella notte tra il 12 e il 13 settembre a partire ...