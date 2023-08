I gagliardetti d’Italia | la Sardegna | il Quartu S Elena

Leggi su glieroidelcalcio

(Di mercoledì 23 agosto 2023) IdelS.IlS.ha vissuto il suo periodo di massimo fulgore nella prima metà degli anni ottanta quando giocò in serie C2 fino alla stagione 1983 – 1984 conclusa in modo infausto per i biancoverdi con la radiazione – prima squadra in Italia – giunta alla metà del campionato per gravi inadempienze finanziarie. Gli anni seguenti furono segnati da un’inesorabile discesa con la partecipazione, prevalente, ai campionati regionali senza mai più ritornare nelle maggiori categorie calcistiche nazionali. Negli anni ottanta idelS.erano realizzati in biancoverde e riportavano al centro, su scudo svizzero, le insegne cittadine costituite da due spade incrociate e da una pietra miliare di epoca ...