(Di mercoledì 23 agosto 2023) Alla riunione in corso a Johannesburg si parla di invitare nuovi membri nel club dei paesi in via di sviluppo, ma ci sono sospetti e divergenze

...le fondamenta del modello di governance globale idealizzato sulle attività totali di sistemi multilaterali come i. Per Pechino, quei Paesi fondatori e la lunga lista di coloro cheun ...Le 5 più importanti economie emergenti provano a creare un'idra a più teste, che già litiga sulla posizione da assumere: Pechino e Brasiliadare all'ircocervole sembianze di organismo rivale delle potenze democratiche e sulla carta più ricche, quelle del G7: "Se espanderemo il gruppo formato da Brasile, Russia, India, ...Tra poco più di una settimana avrà luogo uno storico vertice dei, destinato a diventare un ... così'congelare ' la guerra ucraina nella speranza di nascondere la loro sconfitta e ...

I BRICS vorrebbero aggiungere altre lettere Il Post

La riunione di Johannesburg è però molto attesa. Per la prima volta i BRICS stanno discutendo seriamente di accogliere altri grandi paesi in via di sviluppo, su iniziativa della Cina che vorrebbe fare ...«Riuscite a immaginare l'Indonesia che entra nei Brics», ha chiesto il leader progressista ... che ha affermato di «tifare per un mondo più democratico e più solidale, ha poi detto di voler provocare ...