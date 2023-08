I 5 film da rivedere su Netflix per non rassegnarsi alla fine dell’estate

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Dopo il picco di Ferragosto, da tradizione, l’estate arriva nella sua fase conclusiva: ecco 5super rivivere quelle sensazioni. C’è infatti chi non si rassegna a lasciare la spiaggia, le giornate al mare e la spensieratezza della calura estiva, un po’ il leitmotiv dei 5 titoli che abbiamo scelto per l’occasione. Mancano pochi giornidi agosto e, per estensione – nonostante il caldo non accenni a placarsi – al termine. Il mese di settembre segna il ritorno tra i banchi di scuola – per i più giovani – così come anche l’addio al costume da bagno, ladelle ferie e l’inizio della stagione autunnale. Un passaggio inevitabile che per molti, tuttavia, continua a rivelarsi traumatico di anno in anno. Quali sono i 5su ...