“Ho rischiato che mi uccidesse” Barbara De Rossi racconta le violenze dell’ex | “Salvata dal mio cane”

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Non è la prima volta cheDe, 63 anni, parla della sua relazione violenta con un uomo,ndo degli abusi subiti, dallo stalking ai soprusi fisici e psicologici. Durante l’ultima puntata di Storie di donne al bivio però, l’attrice hato un episodio inedito, ovvero una pesante aggressione dalla quale si ègrazie al suo. “Esiste la violenza verbale, esiste quella fisica, io le ho vissute tutte. È veramente tanto pericoloso avere a che fare con una persona che mette le mani addosso”, spiega,ndo di una aggressione fisica particolarmente violenta. Alla domanda su come si sia, risponde: “Il mioè venuto in soccorso. Lui mi stava aggredendo e ilha reagito. Si ...

Le fiamme,hannodi bruciare la vicina cantina dell'azienda agrituristica 'Le Sughere del Monte Fico'produce aleatico; sono arrivate a poche decine di metri dalla struttura. Il ...Non solo: se attaccato da Usa e Urss, il Giappone avrebbedi ritrovarsi poi diviso in due zone d'influenza. 'L'improvviso uso dell'atomica da parte americana impedì peròalle operazioni ......a suon di parate la titolarità del Napoliha vinto il campionato ed é intenzionato a difenderla e a confermarla. Contro il Frosinone ha subito un gol su rigore dopo pochi minuti e hadi ...

Ha rischiato di annegare a Pesaro: “Cerco chi mi ha salvata” il Resto del Carlino

"C'è un rischio che corre oggi l'Ue", ha proseguito Salini. "Il problema non è sostenere la transizione a modelli di mobilità o modelli industriali più sostenibili, ma quando si dice che verrai ...L'ex tecnico del Napoli, che tornerà in panchina pochi mesi dopo la vittoria ... nominato lo scorso 4 febbraio come specialista della fase difensiva, è a forte rischio. Un altro ex Juve come Gianluigi ...