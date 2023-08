Highlights Italia-Bosnia 3-0 | Europei volley femminili 2023 VIDEO

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Ilcon glidi3-0 (25-21, 25-17, 25-19), match valido per glidi. Prosegue il percorso netto delle azzurre, che superano agevolmente lain quel di Torino e consolidano il primato del girone. Protagonista in positivo Paola Egonu, che alla prima da titolare – chiamata a sostituire l’infortunata Antropova – ha risposto presente e convinto. Di seguito ecco le immagini salienti dell’incontro. SportFace.

La sintesi della vittoria per 3 - 0 dell'contro la Bosnia - Erzegovina negli Europei di ...Il calendario completo con tutti gli eventi da seguire I CONVOCATI DELL'SABATO 19 AGOSTO - MATTINA 8.50: 20 km marcia uomini 10.30: Getto del peso uomini - qualificazioni 10.35: Eptathlon ...Vittoria doveva essere e vittoria è stata: le azzurre battono (anche) la Bosnia per 3 - 0 con i parziali di 25 - 21, 25 - 17, 25 - 19 e si qualificano agli ottavi come prime del girone B. Risultato ...

L’Italvolley batte la Bosnia: agli ottavi da prime Sky Sport

Champions 2023/24 - Diretta Sky e NOW Playoff Andata: Palinsesto e Telecronisti, Prosegue la caccia a un posto nelle coppe europee UEFA della stagione 2023. Tra martedì 22 e giovedì 24 agosto, l’andat ...Champions 2023/24 - Diretta Mediaset Infinity Playoff Andata: Palinsesto e Telecronisti, Il grande calcio internazionale su Mediaset. Martedì 22 e mercoledì 23 agosto su Italia 1 e in diretta streamin ...