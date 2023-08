Hervé Barmasse e l’alimentazione ad alta quota

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 23 agosto 2023) «Una volta, fino al primo dopoguerra, nello zaino degli alpinisti e degli escursionisti non poteva mancare la fiaschetta con la grappa». Sorride, uno dei più forti alpinisti italiani, guida alpina di quarta generazione in Valtournenche, ai piedi del Cervino, montagna simbolo delle Alpi valdostane. La grappa, come quella nella botticella iconica al collo del San Bernardo, per decenni ha avuto la fama di comfort drink per chi va in montagna. Allora era considerata quasi una medicina contro il freddo, così è stato fino quando la scienza ha spiegato che essendo l’alcol vaso costrittore in caso di congelamento può essere addirittura pericoloso. «La cucina di montagna – continua– non è molto cambiata, almeno qui in Valle d’Aosta. È una cucina di tradizione molto grassa e proteica, fatta di prodotti locali. Valga per ...