Hayao Miyazaki | il suo film Il ragazzo e l' airone uscirà in Italia il 1° gennaio 2024

Il nuovo film del regista giapponese, uno degli autori di film di animazione più conosciuti e amati al mondo, uscirà in Italia il ...C'è una grande attesa per il nuovo film del maestro giapponese del cinema d'animazione, Il ragazzo e l'airone . Lucky Red annuncia che è orgogliosa di portarlo nei cinema italiani dall'1 gennaio 2024 , rinnovando il consolidato rapporto di distribuzione con Studio Ghibli ...... è questa la promessa di Lucky Red , che tramite i propri profili social ha annunciato che l'attesissimo nuovo film del grande autore del cinema d'animazione giapponesel' 1 gennaio ...

“Il ragazzo e l'airone”, il nuovo film di Hayao Miyazaki, uscirà in Italia il 1º gennaio 2024 Il Post

Per mesi in rete è serpeggiata la curiosità verso Il ragazzo e l'airone, il film di animazione che segna il ritorno del Maestro Hayao Miyazaki al cinema. Nessuna promozione e tanto mistero hanno reso ...Dopo che in Giappone il film Kimitachi wa Do Ikiru ka è uscito senza trailer di promozione, è stata diffusa la data di distribuzione in Italia del lungometraggio di Hayao Miyazaki. Il titolo del film ...