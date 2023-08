Happy hour con salame d’estate | a quali cocktail abbinarlo?

Leggi su nonewsmagazine

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Dolci seree di spensieratezza sono la cornice perfetta per un aperitivo in compagnia e per degustare ottimiaccompagnati spesso da un tagliere di salumi, ma come abbinare i sapori? Ci pensano i barman che saranno protagonisti dell’imperdibile appuntamento denominato “happydel”, in programma durante la Festa del, che torna per la quarta edizione, dal 6 al 8 ottobre 2023 tra le vie del centro di Cremona. Un evento unico nel suo genere, interamente dedicato al, uno dei prodotti più amati della nostra tavola e per il quale l’Italia è celebre in tutto il mondo, grazie anche alla moltitudine di tipologie, ricette e preparazioni che caratterizzano non solo i vari territori, ma anche le singole aziende produttrici. Non un unico prodotto quindi, ma ...