HAI UN IPHONE? ATTENZIONE ALL’ATTACCO CON FINTA MODALITA’ AEREO

(Di mercoledì 23 agosto 2023) I ricercatori della società di gestione dei dispositivi Apple Jamf hanno recentemente pubblicato un articolo intrigante intitolato Fake Airplane Mode: A mobile tampering tecnica per mantenere la connettività . Inizieremo con la buona notizia: i trucchi scoperti da Jamf non possono essere attivati ??magicamente da remoto, ad esempio semplicemente attirandoti su un sito web pieno di trappole esplosive. Gli aggressori devono prima impiantare software non autorizzati sul tuoper poter sferrare un attacco con un “falso”. La cattiva notizia, tuttavia, è che gli imbrogli software utilizzati non sono i tipici trucchi associati al malware o al codice di esfiltrazione dei dati. Questo perché la modalità “falso” non curiosa o tenta di rubare dati privati ??appartenenti ad altre app, ma funziona semplicemente mostrandoti ciò che ...