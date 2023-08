Guida all’Hellas Verona 2023 24

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Piazzamento lo scorso campionato: 17° (salvo allo spareggio) Chi in più: Riccardo Saponara, Jordi Mboula, Federico Bonazzoli, Michael Folorunsho, Suat Serdar Chi in meno: Ibrahim Sulemana, Adrien Tameze, Simone Verdi, Oliver Abildgaard, Miguel Veloso, Kevin Lasagna, Federico Ceccherini, Fabio Depaoli Una statistica interessante dalla scorsa stagione: Nella scorsa Serie A ilè stata la squadra con la minor percentuale di possesso palla (41,2%) e di passaggi riusciti (68,7%), quella con meno passaggi tentati (13807) e riusciti (9481) e tocchi del pallone in totale (18056). Formazione tipo: 3-4-2-1: Montipò; Coppola, Magnani, Dawidowicz; Faraoni, Hongla, Duda, Lazovic; Ngonge, Saponara; Bonazzoli. Ildel, fin qui, ha avuto qualcosa del miracoloso. Alla pausa per il Mondiale in Qatar dello scorso dicembre la ...