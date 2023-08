Guerra Ucraina-Russia | tre droni Kiev abbattuti su Mosca

(Di mercoledì 23 agosto 2023) (Adnkronos) - Nuovo attacco conucraini sventato dallasu, l'ultimo di una serie di raid aerei contro la capitale russa. Questa mattina le difese aeree russe hanno un abbattutoucraini nei distretti di Mozhaisky e Khimki, ha reso noto il ministero della Difesa russo. "Un terzo è stato bloccato prima di schiantarsi contro un edificio in costruzione nel centro della città", ha detto il ministero in un post su Telegram. Uno dei treha danneggiato tre piani della Torre Neva del quartiere di Moscow City, l'11esimo, il 12esimo e il 13esimo piano, con i pannelli di vetro infranti, rende noto l'agenzia Tass. I quattro aeroporti disono stati brevemente chiusi. Da parte loro, le forze russe hanno lanciato la notte scorsa un attacco con ...

Abbattuti 3 droni ucraini su Mosca | Raid russo sui granai di Odessa | Attacco di Kiev su Belgorod, "tre civili morti" TGCOM

L’attacco è durato tre ore. Le forze ucraine hanno distrutto nove droni russi, precisano fonti ucraine. L’esercito ucraino ha bombardato il centro di Donetsk. Lo riporta la Ria Novosti, precisando che ...(ANSA) - VILNIUS, 23 AGO - "L'aggressione della Russia in Ucraina non è un film di guerra con un inizio e una fine prevista. La Russia si aspetta che ci stanchiamo e che il nostro sostegno svanisca, ...