Guerra alle Ong | il governo securista sancisce il reato di solidarietà | salvare vite in mare è un crimine

La Ong non ha fine. Il governo securista Meloni&Piantedosi ha sancito il reato di solidarietà Per la destra al governo salvare vite umane non è un diritto - dovere. E' un crimine. E come tale ...

Guerra alle Ong, il governo securista sancisce il reato di solidarietà ... Globalist.it

Una multa e un fermo amministrativo per aver salvato più vite umane di quelle ‘autorizzate’: il decreto del governo Meloni costituisce il reato di solidarietà ...La segretaria dei dem contesta la multa e il fermo amministrativo per la Sea-Eye 4 a Salerno dopo un’operazione di salvataggio con 114 persone ...