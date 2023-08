Monreale - La dea bendata bacia Monreale regalando una strabilianteal Lotto. Un fortunato giocatore, con una puntata di soli 3 euro, è riuscito a centrare una quaterna sulla ruota di Cagliari, portandosi a casa la cifra record di 124.750 euro.Una cosa che è successa nelle scorse settimane, così come vi abbiamo raccontato in più di una occasione, anche se a differenza di quanto uno si può immaginare, non ha regalato una: un ...Sì, perché un tabaccaio, nel momento in cui c'è una, non ci guadagna nulla. Il suo unico introito, in questo caso specifico, è dovuto solamente al venduto. Una piccola percentuale. ...

Grossa vincita al Lotto a Monreale: centrata quaterna da 125mila euro MonrealeLive

