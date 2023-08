Grecia nella morsa del fuoco | quinto giorno di roghi in tutto il Paese

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Atene si è svegliata questa mattina con un denso fumo nero e l’odore di bruciato, mentre i vigili dellottavano contro gli incendi per ilconsecutivo su diversi fronti del. Nei vastiche hanno già mandato in fumo oltre 8.500 ettari di terreno soloregione della Macedonia orientale, sono almeno 26 i corpi carbonizzati trovati nei boschi a ovest del fiume Evros. Sono presumibilmente quelli di persone migranti che avevano appena attraversato la frontiera con la Turchia e si sono ritrovati intrappolatiforesta di Dadia durante il rogo in corso dal 19 agostoregione di Alexandroupolis-Feres. Ai piedi del Monte Parnes (Parnitha in greco), la seconda delle tre colline che circondano Atene e che ospita la più ...

... tutti carbonizzati dal fuoco che investe la, in uno degli anni peggiori sul fronte incendi nel Paese (sono bruciati in tre giorni oltre 400mila ettari): sono stati trovatiforesta di ...Torna a Trani,sua declinazione Off, il MagnaAwards & Fest, confermando come palcoscenico privilegiato il Palazzo delle Arti Beltrani nel cuore del centro storico. Dopo il successo di fine luglio del ...Le fiamme che bruciano lacolpiscono anche la Turchia. Da martedì i vigili del fuoco turchi cercano di controllare le fiamme di un incendio boschivoprovincia di confine di Çanakkale, una destinazione turistica ...

Grecia, trovati 18 corpi carbonizzati dopo l'incendio nella foresta ... Open

Nei vasti roghi che hanno già mandato in fumo oltre 8.500 ettari di terreno solo nella regione della Macedonia orientale ... e che ospita la più grande foresta vicino alla capitale greca, un incendio ...tutti carbonizzati dal fuoco che investe la Grecia, in uno degli anni peggiori sul fronte incendi nel Paese (sono bruciati in tre giorni oltre 400mila ettari): sono stati trovati nella foresta di ...