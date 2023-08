Grecia in fiamme | è strage di migrant Tra i morti carbonizzati anche due bimbi

L'agenzia Ana parla di gruppi "di due o tre persone" raggiunti dalle"apparentemente mentre ... Gli incendi in. I devastanti incendi incontinuano a divampare, spinti e alimentati ...... di cui due bambini, sono stati ritrovati nella foresta di Dadia, nel nord - est della, ... In tutto, sono almeno 26 i migranti rimasti vittima delledivampate vicino al confine con la ...Janez Lenari, Commissario per la gestione delle crisi, dichiara: 'Quest'estate laè ...per il loro sostegno nell'aiutare i vigili del fuoco greci che già combattono valorosamente le".

Allarme incendi oggi in Grecia, fiamme in tutto il Paese: minacciata anche Atene Adnkronos

ALESSANDROPOLI, Grecia (AP) – Martedì i vigili del fuoco hanno trovato i corpi carbonizzati di 18 persone ritenute migranti che avevano attraversato il ...18 migranti, tra cui due bambini, sono morti carbonizzati in Grecia, nei pressi del parco nazionale di Dadiàs, colpito da un incendio alimentato da forti venti e temperature elevate. Le autorità grech ...