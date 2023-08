Grecia | i pompieri lottano con gli incendi per il quinto giorno

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Per ilconsecutivo i vigili del fuoco greci stanno combattendo con i numerosiscoppiati nel Paese. Il fronte più impegnativo si trova alle pendici del monte Parnete (Parnitha in ...

sono impegnati a lottare con gli incendi anche nella regione della Tracia, al confine con la Turchia, vicino alla città portuale di Alexandroupolis e nel parco nazionale della foresta di ...E a breve, in, dovrebbero convogliare soccorsi da ogni dove. Il portavoce deigreci, Vassilis Vathrakogiannis, ha infatti dichiarato all'emittente Ert che "circa 120...Gli incendi infuriano nel nord - ovest di Atene, nella citta' e nel Comune di Fyli, in, con i vigili del fuoco che combattono un'ondata di incendi in costante crescita in tutto il ... I...

“Si sta indagando sulla possibilità che si tratti di uomini e donne entrati illegalmente nel Paese” , aveva detto ieri sera, come riportato da Open, il portavoce dei vigili del fuoco, Giannis ...Per il quinto giorno consecutivo i vigili del fuoco greci stanno combattendo con i numerosi incendi scoppiati nel Paese. (ANSA) ...