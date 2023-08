Graziani | “Il Napoli è la squadra da battere Se dovessi scommettere…”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Ciccioè intervenuto a Radio CRC esprimendo la sua opinione sulcampione d’Italia: “Oggi è lada”. CALCIO. Nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” su Radio CRC, Ciccioha espresso il suo parere sulcampione d’Italia. Parlando di Osimhen,ha espresso la sua preoccupazione per il giovane attaccante che potrebbe essere tentato da un trasferimento in Arabia Saudita. “Se fossi Osimhen non andrei mai in Arabia Saudita perché vai in un campionato a divertimento. Ilpotrebbe fargli un contratto straordinario. In più rimane nel calcio vero,” ha detto. Ha anche espresso la sua preoccupazione per il rischio di impoverimento dei campionati ...