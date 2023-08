Gravina risponde a Mancini | “Non me l’ha mai detto!” | poi la smentita sullo staff della Nazionale

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Dopo le burrascose dimissioni di Roberto, laè pronta a ripartire con il nuovo corso targato Luciano Spalletti. Le dimissioni dell’ormai ex ct dell’Italia, Roberto, sono arrivate come un fulmine a ciel sereno e hanno fatto discutere, soprattutto per le tempistiche. Tuttavia, laè pronta a ripartire con l’ex tecnico del Napoli, Luciano Spalletti. Alla base delle dimissioni di, sembrano esserci state delle divergenze con il presidenteFIGC, in merito alla composizione dellotecnico. Botta e risposta tra: dura replica del presidenteFIGC Alcune settimane fa, l’ex ct, ...

In una lunga intervista al Corriere della Sera il numero uno della Federcalcio Gabrieleha risposto alle accuse dell'ex ct della Nazionale Roberto Mancini dopo l'addio di quest'ultimo alla panchina dell'Italia: 'Quelle di Mancini sono state dichiarazioni sconfortanti, ...Non solo mercato, il presidente federale Gabrieleall'ex ct azzurro Roberto Mancini con una lunga intervista. Nella nostra GALLERY le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, ...Intervistato da Bocci e Dellera per il Corriere della Seraelogia Spalletti ed attacca Adl Poi se la prende con l'ex ct

Gravina risponde a Mancini: "Offensivo verso di me, noi sappiamo la verità" Sky Sport

In una lunga intervista al Corriere della Sera il numero uno della Federcalcio Gabriele Gravina ha risposto alle accuse dell'ex ct della Nazionale Roberto Mancini dopo l'addio di quest'ultimo alla ...Il presidente della FIGC al Corriere della Sera: "Non gli ho mai chiesto niente, non mi meritavo quelle parole" ...