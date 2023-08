Gravina | «Mancini ha detto un mare di bugie Mi sono sentito offeso»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Gabriele, presidente della FIGC, ha parlato del caos in Nazionale dopo l’addio die l’arrivo di Spalletti al Corriere della Sera Gabriele, presidente della FIGC, ha parlato del caos nella Nazionale italiana dopo l’addio die l’arrivo di Spalletti al Corriere della Sera. Le sue dichiarazioni: SPALLETTI – «Alla prima telefonata mi ha mostrato un entusiasmo contagioso, poi ha vinto lo scufacendo emozionare Napoli e tutti quelli che amano il calcio. Ha esperienza ed è una guida forte»– «Cirimasto male dalle sue parole. Non mi ha maiche voleva andarsene è stato un fulmine a ciel sereno. Ho saputo tutto dalla moglie, avvocato, ma avrei preferito me lo dicesse lui guardandomi negli occhi. Continuo a ...