Grassani sull'affare Orsolini-Juve | 'Non ci fu reato | nessun colpevole da indagare'

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Nell’“non ci fue non ci sono colpevoli da” per ildi falso in bilancio, per cui l’inchiesta...

Sono al lavoro i legali, che insistono in particolare'assenza di un "patto di non concorrenza" ... la Figc è libera di tesserare l'allenatore come ct ma la clausola resta", così Mattia) e ...La verità'Arabia 'Tutto ciò è incoerente. Per il Calcio Napoli tre milioni non sono certo ... Ma per l'avvocato Mattia, esperto di diritto sportivo che ha assistito spesso il Napoli, la ...... spiazzato da Mancini, dunque il suo ex dipendente sarà svincolato e potrà sottoscrivere un nuovo impegno ma l'avvocato, parte Napoli, ha subito rimesso la questione al centro del villaggio, ...

Grassani sulll'affare Orsolini-Juve: 'Non ci fu reato, nessun colpevole ... Calciomercato.com

Lo anticipa l’Avv. Mattia Grassani di Bologna, che assiste la società rossoblù nel giudizio sportivo ed ha difeso la compagine di Joey Saputo anche nel filone penale delegato alla fine di febbraio ...E' molto probabile che per rimangiarsi l’accordo d’uscita anticipata dal contratto, Spalletti dovrà pagare o accollare ad altri (la Figc) la penale ...