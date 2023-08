Grande Fratello | una delle papabili concorrenti conferma sui social la sua partecipazione

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Prende sempre più forma il cast del. Dopo l’annuncio del primo concorrente ufficiale, Alex Schwazer, ora arriva ladi una seconda concorrente ufficiale: Beatrice Luzzi. L’attrice è stata unacolonne portanti di Vivere. Dopo aver visto gli ex protagonistisoap opera Licia Nunez e Davide Silvestri al Gf Vip, la porta rossa delsi aprirà anche per Beatrice Luzzi. L’attrice nella soap opera è rimasta solo tre anni (dalla prima puntata del 1999 fino al 2001), ma tutti la ricordano tutt’ora per aver interpretato uno dei personaggi più cattivi di sempre. Il suo ruolo era quello di Eva Bonelli, la figlia cattiva e spietata dei due locandieri Giovanni e Mirella, genitori di tre sorelle diversissime fra loro. Ora, l’attrice è ...