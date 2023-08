Grande Fratello | il retroscena su Malgioglio | “Cosa volevano fare gli autori” | parla ex concorrente

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 23 agosto 2023) In vista della nuova edizione delin partenza dal prossimo 11 settembre, alcune testate giornalistiche, tra cui Novella 2000, stanno intervistando coloro che il programma l’hanno già fatto, come nel caso di Ivan Cattaneo. Ivan Cattaneo racconta unsul: c’entraIl cantante, intervistato dalla versione cartacea della rivista, ha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.