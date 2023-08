Grande Fratello | gli ultimi rumors sul cast | scartato un amato ex volto di Uomini e Donne

(Di mercoledì 23 agosto 2023) In attesa della messa in onda della nuova edizione del, sul web continuano a circolare numerosisui possibili nuovi concorrenti. Nelle ultime ore si è iniziato a vociferare che unex tronista disarebbe stato. Di chi si tratta? BOCCIATO UN EX TRONISTA – Come è noto da L'articolo

Negli scorsi giorni, TvBlog ha rivelato gli 8 vipponi che andranno a comporre il cast della nuova edizione delinsieme ai concorrenti Nip , ovvero i personaggi non famosi. Si tratta di Alex Schwazer; Beatrice Luzzi; Ciro Petrone; Giampiero Mughini; Samira Lui; Fiordaliso; Grecia Colmenares e ...... già qualificata per le semifinali efavorita per la vittoria finale . Arianna, proprio come ... pensando a divertirsi ma buttando un occhio anche a quel che fanno appunto ile le ...Tentata estorsione aggravata. È con questa accusa che è stato arrestato Roberto Bedetti , 48 anni, ex volto noto televisivo e amico di Floriana Secondi, vincitrice del3 , con la quale è apparso in diversi selfie sui social. L'uomo, 48 anni con un passato anche nei Centocelle Nightmare, gruppo di spogliarellisti romani in auge nei primi anni Duemila, ...

Grande Fratello, cast pronto: ecco i vip in gara (uno è già ufficiale) Libero Magazine

In attesa della messa in onda della nuova edizione del Grande Fratello, sul web continuano a circolare numerosi rumors sui possibili nuovi concorrenti.L'uomo, volto popolare in tv perché amico di Floriana Secondi, vincitrice del Grande Fratello 3, e per la sua personale storia drammatica, pare abbia cercato di raggirare un sessantenne insieme ad alt ...