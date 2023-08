Grande Fratello | ecco la seconda concorrente ufficiale | lo spoiler della diretta interessata | “Pregata per me!” – VIDEO

Beatrice Luzzi , conosciuta soprattutto come Eva Bonelli della soap di successo Vivere , parteciperà alla prossima edizione del, ed è stata lei stessa a darne conferma dopo giorni di rumors e indiscrezioni sul cast. Vediamo nel dettaglio cosa ha detto l'attrice. Eva Bonelli di Vivere al. Dopo ...Probabilmente deve averlo scambiato per suomaggiore, restandogli sempre dietro. Una scena ... Dall'altra parte, il cagnolone sembra avere molta pazienza con lui, dato che ilrapporto ...È stato arrestato a Roma per tentata estorsione aggravata Roberto Bedetti, ex volto noto della tivù e amico dell'ex concorrente delFloriana Secondi, con cui è apparso in diversi selfie sui social. L'uomo, 48 anni con un passato anche nei Centocelle Nightmare, era stato ospite anni fa di alcune trasmissioni ...

Grande Fratello, cast pronto: ecco i vip in gara (uno è già ufficiale) Libero Magazine

In attesa della messa in onda della nuova edizione del Grande Fratello, sul web continuano a circolare numerosi rumors sui possibili nuovi concorrenti.E’ stata amata, odiata, imitata, invidiata anche derisa e umiliata, ma Antonella Fiordelisi è stata un personaggio centrale dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip con buona pace di chi tuttora ...