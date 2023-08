Grande Fratello | Alex Schwazer primo concorrente ufficiale a una condizione La richiesta ad Alfonso Signorini | “Ci sarò solo se…”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 agosto 2023)è ufficialmente ildella prossima edizione del. Benché il suo nome fosse stato annunciato in maniera ufficiosa nei giorni scorsi, ora sono i profili social del programma a dare la conferma. Nella clip l’atleta è a Cortina d’Ampezzo in compagnia diche presenta ai follower ilpartecipante della nuova edizione del reality.ha accettato l’invito a prendere parte al programma, ma ad una: “Io cise vengo messo nelladi potermi anche allenare perché ho intenzione di tornare alle gare e quindi per nessuna causa voglio interrompere i miei allenamenti”. ...