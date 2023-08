Granchio blu | Zaia | “Raggiunto il mare | perdiamo la produzione”

Leggi su ildifforme

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Permane l’emergenza riguardante la presenza delblu in laguna, e non solo, che mette a serio rischio la. A intervenire in merito è stato il presidente della Regione Veneto Luca, ai microfoni del programma “Non Stop News” su RTL 102.5.blu,: “in pericolo”ha spiegato il pericolo rappresentato L'articolo proviene da Il Difforme.