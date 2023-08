Gran Finale a Jazz by The Pool con Simona Bencini e i Dirotta su Cuba

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Venerdì 25 agosto la band più funky d’Italia farà tappa alle Terme Preistoriche di Montegrotto Terme (PD) per l’appuntamento conclusivo della XII edizione diby The, il festival da godere a bordo piscina. Ultima serata dide musica, venerdì 25 agosto perby The, il Festivalorganizzato da Terme Preistoriche Resort & Spa con il patrocinio del Comune di Montegrotto nella magica cornice delle terme di Montegrotto, in provincia di Padova. Dopo le straordinarie voci blues, soul e R&B di Karima e Serena Brancale, che hanno conquistato il pubblico durante l’estate, per il proprioAngela Stoppato, direttrice del Resort e ideatrice dell’evento e la direttrice artistica Aba Chiara, hanno voluto ...